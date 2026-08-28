Uno dei volti nuovi del Cagliari di Fabio Pisacane, Kevin Carlos non vede l'ora di fare il suo esordio in Serie A. Un debutto che potrebbe coincidere con la sfida contro l'Inter di domenica prossima. "L’Inter è ovviamente una squadra molto forte - ha raccontato l’attaccante spagnolo di origini nigeriane ai canali ufficiali del club sardo -. Ci siamo allenati tutta la settimana per mostrare la versione migliore di noi stessi in partita e dimostrare che non sarà facile affrontarci, soprattutto in casa. Sono convinto che il gruppo farà una grande partita. Affronteremo grandi giocatori e sarà una grande partita. È anche per questo che sono venuto qui, perché il Club è molto importante e da tanti anni sta facendo le cose nel modo giusto".
Sezione: L'avversario / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 16:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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