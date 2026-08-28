"Non sembra essere andata malissimo". Massimo Ambrosini, nei commenti nel live di Prime Video dedicato ai sorteggi di Champions League, si esprime così sulle avversarie pescate dall'Inter durante la cerimonia di Montecarlo.

"Pronostico dei punti? Contro Bruges, Shakhtar e Stoccarda penso che nove punti li possa fare, se riesce a vincere col Feyenoord o a Bratislava è fattibile. Sei a quindici e ti rimane di andare a Dortmund e giocare a Madrid col Real e col Liverpool. Sedici punti si possono fare", aggiunge l'ex centrocampista.