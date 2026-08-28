La Federcalcio namibiana si schiera apertamente a sostegno di Gianni Infantino nel pieno dello scontro sulla governance FIFA. Il presidente della federazione, Robert Shimooshili, ha infatti ribadito la propria vicinanza al numero uno del calcio mondiale, seguendo la linea già espressa dalla Confederazione calcistica africana. "Non ci interessa cosa dicono la UEFA o la Concacaf", si legge in un comunicato ufficiale della federazione. "Il comitato esecutivo della CAF ha riconfermato il proprio sostegno al presidente Infantino e lo ha ringraziato per il supporto offerto al calcio africano nel corso degli anni".

"Il progetto era positivo per Namibia e Africa"

La nota difende anche il piano, poi naufragato, che prevedeva l’ingresso di fondi privati legati alla Coppa del Mondo. Secondo la federazione namibiana, il progetto "era un’ottima cosa per la Namibia e per l’Africa nel suo complesso", perché avrebbe potuto garantire nuove risorse per infrastrutture e sviluppo. Tra gli obiettivi indicati ci sono la creazione di uffici regionali e la costruzione di un centro tecnico presso la sede della NFA.

"Infantino è stato determinante"

Shimooshili ha inoltre sottolineato il ruolo del presidente FIFA nell’attrarre investimenti provenienti da fondi privati sauditi interessati allo sviluppo del calcio africano, con benefici potenziali per Namibia, Botswana e Zimbabwe. Sullo sfondo resta anche la candidatura della Namibia per ospitare la Coppa d’Africa 2028 insieme a Sudafrica, Botswana e Zimbabwe.