Dopo la Champions League, tocca all'Europa League. Milan e Juventus sono le due squadre italiane che parteciperanno alla coppa europea dopo essere rimaste escluse dalle prime 4 posizioni della scorsa Serie A.

Il percorso del Milan

Due squadre inglesi per il Milan che affronterà Sunderland (casa) e Bournemouth (trasferta). Anche il Benfica (casa) sulla strada dei rossoneri che sfideranno anche Olympiacos (trasferta), Ferencvaros (casa), Salisburgo (trasferta), Ararat-Armenia (casa) e Levski Sofia (trasferta).

Il percorso della Juve

La Juventus invece sfiderà il Real Sociedad (casa), l'Az Alkmaar (trasferta), il Rennes (casa), il Ferencvaros (trasferta), l'Omonia (casa), il Celta Vigo (trasferta), il Nec (casa) e l'Hapoel Beer Sheva (trasferta)

Sezione: News / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 13:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.