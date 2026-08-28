Il ministro dello sport, Andrea Abodi, è intervenuto oggi riguardo alla decisione del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, di ritirare l'appoggio a Gianni Infantino come presidente della FIFA.

"Diciamo che me lo sono trovato fatto, quindi da questo punto di vista io sono sempre molto cauto, anche perché era inevitabile un allineamento della Federcalcio alla UEFA – ha dichiarato il ministro a margine di un evento –. Ne facciamo parte, siamo uno dei Paesi più importanti; organizzeremo nel 2032 anche i campionati europei, quindi è evidente che ci debba essere necessariamente una sintonia con la UEFA. Sarei stato un po’ più cauto nella misura in cui il tema non è soltanto un tema personale e quindi il presidente Infantino, quanto un tema di funzioni e ruoli che le grandi organizzazioni sovranazionali devono avere. Lascio che ognuno faccia la sua parte e svolga il suo ruolo".