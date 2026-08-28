L’Inter ha messo il primo tassello in campionato. E’ fisiologico che qualcosa va migliorato: qualche perdita della distanza, qualche uscita a vuoto nella linea di pressione offensiva, e anche una marcatura non perfetta di Akanji nei confronti di Varela, bravo a trovare il diagonale vincente. Ma i nerazzurri, anche in vista della trasferta di Cagliari del prossimo weekend, devono ripartire in modo veemente dal secondo tempo famelico. La voglia di vincere la partita, di segnare e di non gestire mai. Continuare a pressare in modo verticale, andando in avanti: il tassello è sempre lo stesso.

Capitolo mercato

Fantasia nel reparto offensivo? Tanti tifosi chiedono un giocatore con caratteristiche diverse in avanti. Se arriverà una quinta punta, sarà quasi certamente a titolo temporaneo. Non ci saranno grossi investimenti anche perché la squadra è pressoché completa e Chivu è molto soddisfatto della rosa a disposizione. Il mercato è stato condotto in modo razionale e una volta sfumato l’affare Palestra le operazioni hanno preso una direzione ben precisa.

Sorteggio Champions

Si è svolto qualche ore fa il sorteggio di Champions. Ricordiamo gli impegni dell'Inter: Real Madrid fuori casa, Liverpool in casa, Club Brugge in casa, Dortmund fuori casa, Shakthtar in casa, Feyenoord fuori casa, Stuttgart in casa e Slovan Bratislava fuori casa. L'urna, si sa, è sempre casuale e le partite si giocano in campo. Con lo status ottenuto negli ultimi anni, l'Inter se la può giocare con tutte. Sarà fondamentale cercare di arrivare tra le prime otto per qualificarsi tra le teste di serie per il turno eliminatorio.