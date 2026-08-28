Dopo la sconfitta all’esordio contro il Napoli, il Genoa è pronto a ripartire dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Alla vigilia, Daniele De Rossi ha spiegato come la squadra abbia smaltito il ko della prima giornata e quali aspetti dovrà migliorare. "L’abbiamo assorbita bene, con dispiacere e rabbia nei primi giorni come era normale che fosse. Ma con lucidità", ha sottolineato il tecnico rossoblù.

"Dobbiamo essere più completi"

De Rossi ha insistito sulla necessità di crescere soprattutto nella gestione delle partite. "Il nostro obiettivo è riuscire a fare una gara ancora più completa dal punto di vista del dominio e della gestione, provandoci anche contro squadre così forti come il Napoli". Il prossimo ostacolo sarà una Lazio reduce dall’eliminazione in Coppa Italia ma capace di vincere in campionato contro il Bologna.

"Frattesi è un finalizzatore straordinario"

Il tecnico del Genoa ha speso parole importanti per i biancocelesti e soprattutto per l'ex Inter Davide Frattesi, che sta ripartendo ora alla Lazio dopo un paio d'anni difficili all'Inter: "Hanno messo un giocatore più unico che raro in Serie A. Forse non è il più grande costruttore di gioco, ma è un finalizzatore migliore di tanti attaccanti che girano. Parliamo di una formazione molto completa e allenata da un allenatore forte. Ma ogni squadra è battibile, anche se la Lazio mi è piaciuta molto guardandola".