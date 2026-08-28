Dopo il sorteggio della Champions League, è già tempo di pronostici sul cammino di Inter, Napoli, Roma e Como. Gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com hanno analizzato le possibilità delle quattro italiane di superare la League Phase. Tra loro c'era l'ex portiere Michelangelo Rampulla:

"Inter e Napoli hanno qualche possibilità in più rispetto a Roma e Como, anche se nel complesso tutte hanno buone chance", ha concluso l'ex bianconero.