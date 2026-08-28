Andrija Vukoje dall’Inter Primavera alla Roma. Il centrocampista montenegrino classe 2008, arrivato in nerazzurro nel gennaio 2025 dall’OFK Grbalj, è pronto a iniziare una nuova avventura in giallorosso.

Le cifre dell'affare

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione a sorpresa si chiude sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus, con l’Inter che manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita del giovane talento. Vukoje era stato acquistato dall’Inter come investimento in prospettiva e ha collezionato in nerazzurro 46 presenze e 7 gol tra U18 e Primavera.