A Montecarlo per il sorteggio della Champions League, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulle ambizioni europee dei nerazzurri e sulle ultime giornate di calciomercato. "Abbiamo due concetti da esprimere. Il primo è l’obbligo di fare bene, dare motivazioni nelle partite e rispettare una maglia storicamente ricca di successi. Poi c’è il diritto di sognare. Spesso i sogni si avverano e speriamo che succeda", ha dichiarato.

"Felice di tornare al Bernabeu contro Mourinho"

Tra gli appuntamenti più affascinanti della League Phase ci sarà la trasferta contro il Real Madrid di José Mourinho. "Non avrei evitato questa sfida, anzi. Sono contento perché penso lo siano anche i nostri tifosi. Tornare al Bernabeu è sempre un’emozione forte, farlo contro un allenatore che ha regalato all’Inter uno storico Triplete può riportare indietro nel tempo chi ha vissuto quei momenti". Marotta ha però invitato a non sottovalutare nessuno, ricordando l’eliminazione della scorsa stagione contro un’avversaria considerata sulla carta inferiore: "Deve servirci come lezione per il futuro".

Mercato, nessun movimento previsto

Il presidente nerazzurro ha infine risposto a una domanda su possibili colpi di mercato dell'ultim'ora: "Credo non ci saranno avvicendamenti nel mercato in entrata e in uscita. Però è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Realisticamente, però, non ne vedo all’orizzonte".