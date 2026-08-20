Il mercato ha visto in queste ore l'Inter nuovamente protagonista con la chiusura dell'affare relativo a Curtis Jones. In questi giorni si è parlato tanto di possibile ciliegina sulla torta per i nerazzurri, con un inserimento offensivo magari con caratteristiche diverse rispetto al canonico e standard 3-5-2 che Chivu ha adottato come sistema di gioco principale. Fabrizio Romano ha parlato così in merito a Gabriel Martinelli: "Guadagna tantissimo e l'Arsenal lo venderebbe solamente per una cifra intorno ai 45-50 milioni di euro". Esclusa anche la pista Marcus Rashford, che guadagna 12 milioni di euro netti a stagione e non è pensabile vederlo in Italia a quelle cifre d'ingaggio. Resterà dunque da vedere come si muoverà la dirigenza interista in questi ultimi dieci giorni di mercato dopo aver completato anche il centrocampo con l'arrivo di Jones.