Il mercato ha visto in queste ore l'Inter nuovamente protagonista con la chiusura dell'affare relativo a Curtis Jones. In questi giorni si è parlato tanto di possibile ciliegina sulla torta per i nerazzurri, con un inserimento offensivo magari con caratteristiche diverse rispetto al canonico e standard 3-5-2 che Chivu ha adottato come sistema di gioco principale. Fabrizio Romano ha parlato così in merito a Gabriel Martinelli: "Guadagna tantissimo e l'Arsenal lo venderebbe solamente per una cifra intorno ai 45-50 milioni di euro". Esclusa anche la pista Marcus Rashford, che guadagna 12 milioni di euro netti a stagione e non è pensabile vederlo in Italia a quelle cifre d'ingaggio. Resterà dunque da vedere come si muoverà la dirigenza interista in questi ultimi dieci giorni di mercato dopo aver completato anche il centrocampo con l'arrivo di Jones.

Sezione: Mercato / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 21:34
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione