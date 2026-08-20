L’Inter si prepara all’ultima settimana di mercato con l’obiettivo di completare alcune uscite e, se ci saranno le condizioni, piazzare un ultimo colpo in entrata. Come riportato da Tuttosport, le prime operazioni potrebbero riguardare Massolin e Asllani, entrambi destinati al Monza: il primo in prestito secco, il secondo probabilmente con diritto di riscatto. I contatti tra i due club sono già avviati e la sfida di sabato a San Siro potrebbe essere l’occasione per definire gli accordi.

Luis Henrique e non solo

Attenzione anche alla situazione Luis Henrique. L’Inter attende novità dalla Roma, che valuta il brasiliano per le corsie esterne. La situazione potrebbe sbloccarsi dopo il 27 agosto, quando sarà terminato il playoff di Champions tra Lione e Fenerbahce, decisivo per il futuro di Malick Fofana, oggi primo obiettivo dei giallorossi.

In caso di cessione di Luis Henrique, l’Inter potrebbe intervenire nuovamente in attacco per regalare a Chivu un esterno abile nell’uno contro uno. L’idea è un’operazione a basso costo, ma eventuali offerte da 40 milioni di euro per Bonny o Stankovic potrebbero cambiare completamente i piani. Dall’Inghilterra, intanto, emerge anche il nome di Gabriel Martinelli dell’Arsenal.