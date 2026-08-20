Questa mattina l'indiscrezione del Corriere della Sera ha chiarito qualche novità sul fronte societario nerazzurro: quest'estate Oaktree ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di investitori pronti a diventare azionisti di minoranza della società. Allo stato attuale delle cose si tratta di semplici manifestazioni di interesse che la proprietà sta valutando. Non siamo ancora, dunque, al livello di dialoghi approfonditi tra le parti. Dialoghi che, però, potrebbero anche arrivare prossimamente. Secondo Gazzetta.it, "Oaktree ragiona secondo logiche finanziarie e un socio di minoranza sarebbe compatibile con il percorso di questi anni".

Il progetto societario interista sta continuando: i conti vengono rafforzati, la gestione è sostenibile e Marotta ha più volte ribadito la necessità di un ringiovanimento della rosa. L'ingresso di un socio permetterebbe al fondo americano di monetizzare una parte della crescita ottenuta. Ma la partita, evidenzia Gazzetta.it, è in prospettiva: Oaktree valuta senza la necessità di accelerare.