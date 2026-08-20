E' stata una piacevole sorprese nella pre-season dell'Inter. Ci riferiamo a Leonardo Bovio, difensore classe 2008, che è atteso nella giornata di domani in sede per il rinnovo del contratto col club nerazzurro. Lo riferisce Sky Sport. L'intesa verbale è stata chiusa da giorni con la sua agenzia. Bovio firmerà un contratto di durata quadriennale, con scadenza nel 2030. E in questa stagione potrà sicuramente essere un ottimo tassello della formazione U23 di Vecchi. Anche perché, nel corso del pre-campionato, ha già dimostrato di avere grande maturità nell'approccio al ruolo difensivo e nella gestione dei pericoli.