Lautaro Martinez è blindato. L'Inter non vuole cedere il suo capitano e leader indiscusso del gruppo. In serata Fabrizio Romano ha fornito un nuovo aggiornamento sulle voci relative al possibile interessamento del Barcellona: non ci sono riscontri di trattative tre le parti e il Toro non ha ricevuto alcuna chiamata dal club blaugrana. L'Inter è rilassata e aspetta l'evolversi della situazione. Sin da ieri, prima dalla Spagna e poi dall'Argentina, sono arrivate indiscrezioni di un possibile affondo del Barca. Ma, allo stato attuale delle cose, non c'è nulla.