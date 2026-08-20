Lautaro Martinez è blindato. L'Inter non vuole cedere il suo capitano e leader indiscusso del gruppo. In serata Fabrizio Romano ha fornito un nuovo aggiornamento sulle voci relative al possibile interessamento del Barcellona: non ci sono riscontri di trattative tre le parti e il Toro non ha ricevuto alcuna chiamata dal club blaugrana. L'Inter è rilassata e aspetta l'evolversi della situazione. Sin da ieri, prima dalla Spagna e poi dall'Argentina, sono arrivate indiscrezioni di un possibile affondo del Barca. Ma, allo stato attuale delle cose, non c'è nulla.

Sezione: Copertina / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 20:52
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione