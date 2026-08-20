Pedro Obiang è il nuovo direttore sportivo del Monza. Dopo aver contribuito a riportare la squadra brianzola in Serie A nella passata stagione, collezionando 36 presenze condite da due gol, Obiang ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere una nuova carriera, passando dal campo a dietro a una scrivania. 

"Una nuova affascinante sfida che il Club brianzolo gli ha proposto e che lui è pronto ad affrontare, con lo stesso carisma, la stessa professionalità e la stessa dedizione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua carriera", si legge in calce al comunicato dell'annuncio pubblicato dal Monza. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 18:12
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.