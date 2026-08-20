ROMA – La strada per la vincere le partite di calcio passa sempre più per i calci d'angolo. È quanto emerge dalla nuova ricerca di Sportradar, società di analisi di dati e statistiche sportive, “Turning the corner into goals” che studia come, nelle ultime dieci stagioni, trasformare i calci d'angolo in reti realizzate e gestirli nel modo migliore durante la fase difensiva stia diventando sempre più decisivo per ottenere risultati importanti nei cinque principali campionati europei. Nella stagione 2015-2016, illustra la ricerca, in Serie A, Premier League, Liga, Bunsesliga e Ligue 1, le squadre segnavano mediamente un gol ogni 28 calci d’angolo battuti. Nella stagione 2025/26, invece, la media è salita a un gol ogni 23 corner, con un incremento dell’efficacia realizzativa di circa il 22%.
Un'efficacia in cui, non a caso, l'Inter campione d'Italia ha primeggiato lo scorso anno in Serie A, realizzando 19 reti su 242 calci d’angolo, convertendo quindi in gol il 7,85% dei corner battuti. Un dato che ha reso i nerazzurri primi in Italia e quinti in Europa fra i 96 club analizzati dalla ricerca. Meglio degli uomini di Christian Chivu hanno fatto Tottenham (primatista in Inghilterra), Friburgo (con i dati migliori in Germania), Arsenal e Bayern Monaco. Ma combinando gestione offensiva e difensiva dei calci d'angolo, l'Inter arriva al secondo posto europeo, preceduta solo dall'Arsenal di Mikel Arteta, vincitore della Premier League. In area di rigore nerazzurra, le squadre avversarie hanno segnato solo nel 2,73% delle occasioni nate dalla bandierina. Le reti segnate da calcio d'angolo, spiega la ricerca, sono state decisive anche per il ritorno della Roma in Champions League.
La squadra giallorossa è stata infatti la seconda migliore in Italia, nella scorsa stagione, segnando 13 goal su 196 calci d'angolo, con un tasso di conversione del 6,63%. In evidenza anche il Sassuolo con il 6,29%. Nella classifica europea combinata di fase offensiva e difensiva i neroverdi, settimi, precedono gli uomini di Gian Piero Gasperini, dodicesimi e preceduti, a sorpresa, anche dalla Cremonese, decima nonostante la retrocessione in Serie B. Il Como è stata invece la migliore squadra italiana come difesa sui corner, con solo due reti concesse su 122 calci d'angolo (1,64%), e la quarta migliore nei cinque principali campionati europei, in una classifica dominata dal Real Madrid (1,45%).
GLI ALTRI CAMPIONATI EUROPEI
Secondo la ricerca, l'Arsenal ha guadagnato 14 punti grazie ai goal segnati da calcio d'angolo, punti senza i quali avrebbe perso il titolo a favore del Manchester City. La Premier League è il campionato con il tasso di conversione più alto, seguito dalla Bundesliga. La Ligue 1 si piazza invece all'ultimo posto fra le cinque principali leghe della Uefa. Nell'ultima Liga, i corner sono stati fondamentali per la qualificazione europea del Celta Vigo (9 punti guadagnati) a spese del Betis Siviglia, e per la salvezza di Espanyol e Alaves ai danni di Girona e Mallorca.
MONDIALE 2026
La tendenza è confermata anche dai dati sul Mondiale 2026 dove sono stati segnati 40 goal da calcio d'angolo contro i soli 17 registrati durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Una crescita evidente anche al netto del numero maggiore di partire disputate in questo torneo. Il rapporto fra goal segnati da corner e match giocati è infatti aumentato di oltre il 44%.
Niccolò Anfosso
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