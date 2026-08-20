Aggiornamenti sulla trattativa Luis Henrique-Roma arrivano dal canale Youtube di Fabrizio Romano e Matteo Moretto: secondo gli esperti di mercato, i giallorossi si allontanano dalla corsa ad Alessio Cacciamani e Fofana, inizialmente indiziato come sostituti di Wesley, per questioni di budget e tattiche, mentre risalgono le quotazioni dell'interista. L'Inter è stata chiara, Luis Henrique è in uscita e il calciatore ha recepito il messaggio, ma va trovato l'accordo economico sull'eventuale contratto. Il giocatore gradirebbe la destinazione Roma e il relativo progetto tecnico, ma va appunto trovato ora l'accordo economico.