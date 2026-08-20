Curtis Jones-Inter, ormai ci siamo. Questa sera il centrocampista del Liverpool sarà in Italia pronto a firmare per l'Inter. Sportitalia spiega che il centrocampista classe 2001 ha scelto l’Inter già da mesi. La sua volontà, anticipata dall'emittente già a febbraio, rappresenta un elemento importante nella trattativa. Sul fronte dei personal terms, ricapitoliamo che l'affare verrà impostato sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, secondo Sportitalia.

Il giocatore inglese firmerà un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Domani farà le visite mediche.