Archiviata con successo l'operazione Curtis Jones, oltre a qualche uscita minore il mercato residuo dell'Inter si focalizza su Luis Henrique, candidato a lasciare Milano di fronte a un'offerta giudicata concreta. In tal senso si attendono le decisioni della Roma che ha inserito il brasiliano nella lista dei possibili obiettivi per la fascia, ma ancora non ha sviluppato il discorso. Ovviamente, in caso di uscita dell'ex Marsiglia la dirigenza nerazzurra andrebbe a cercare un sostituto, il cui identikit sembra chiaro: esterno con spiccate doti offensive, in grado di agire anche da seconda punta all'occorrenza. Tra i nomi nella lista di Piero Ausilio, suo pallino da tempo, c'è ancora Nico Gonzalez, tornato alla Juventus dopo che l'Atletico Madrid non ha esercitato il diritto di riscatto che aveva a portata di mano. I Colchoneros lo rivorrebbero ma in prestito, da questo orecchio il club bianconero non ci sente.

Derby in vista?

Intanto, come appurato da FcInterNews.it, uno degli agenti dell'argentino è stato a Milano nei giorni scorsi e lo ha proposto sia all'Inter sia al Milan. Detto della posizione dei nerazzurri, che prima devono definire la posizione di Luis Henrique e poi valutare con chi sostituirlo, i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore mancino con quelle caratteristiche ma non è prioritario al momento. Ad oggi Nico Gonzalez resta in bianconero, ma sa che da un momento all'altro potrebbe aprirsi una strada che lo porterà altrove.