Il Catania ha proseguito la sua preparazione verso l'esordio in campionato contro l'Inter Under 23,  in programma domenica prossima, affrontando un test in famiglia contro la squadra Primavera. Al 'Valentino Mazzola' di Misterbianco, dove la squadra di Emilio Longo sta lavorando in questi giorni, i rossazzurri si sono imposti con il risultato di 5-0 sull'Under 20: nel primo tempo sono andati a segno Michael Liguori, Emmanuele Cicerelli, su calcio di rigore, e Gabriele Pagliai, mentre nella ripresa Emanuele Catania e Catello Amendola hanno arrotondato il punteggio. 

 

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 15:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.