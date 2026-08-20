Il Catania ha proseguito la sua preparazione verso l'esordio in campionato contro l'Inter Under 23, in programma domenica prossima, affrontando un test in famiglia contro la squadra Primavera. Al 'Valentino Mazzola' di Misterbianco, dove la squadra di Emilio Longo sta lavorando in questi giorni, i rossazzurri si sono imposti con il risultato di 5-0 sull'Under 20: nel primo tempo sono andati a segno Michael Liguori, Emmanuele Cicerelli, su calcio di rigore, e Gabriele Pagliai, mentre nella ripresa Emanuele Catania e Catello Amendola hanno arrotondato il punteggio.



