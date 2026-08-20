Importanti novità sul fronte societario per quel che riguarda l'Inter, riportate oggi dal Corriere della Sera. "Secondo diverse fonti, quest’estate Oaktree ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di investitori pronti a diventare azionisti di minoranza della società. A farsi avanti sarebbero stati sia grandi fondi sia family office italiani ed esteri che gestiscono patrimoni di importanti dinastie imprenditoriali. Come è nel suo mestiere, il fondo americano sta vagliando le proposte ricevute e nelle prossime settimane potrebbe approfondire i dialoghi con uno o più pretendenti. Contattata, Oaktree non ha commentato l’indiscrezione".

Far entrare nuovi azionisti, come si legge, permetterebbe di fissare una valutazione in vista di una futura cessione del club. Secondo Forbes, l'Inter vale 1,5 miliardi di euro debito incluso, per Football Benchmark ne vale 2,1. "È probabile che Oaktree abbia in testa una cifra all’interno di questa forchetta, ma la somma finale dipenderà dalla quantità e dalla tipologia di investitori eventualmente selezionati - prosegue l'articolo -. Nonché dalla quota di minoranza e dalle prerogative di gestione che Oaktree sarà disposta a cedere al nuovo azionista. Sul mercato, del resto, non manca l’interesse per l’Inter e, più in generale, per i club di calcio europei". A riprova di ciò il Corsera cita la probabile vendita del Chelsea al private equity americano Clearlake e la cessione già avvenuta del 30% del Liverpool a un consorzio che include Mittal, il co-fondatore di Facebook Eduardo Saverin e il creatore di Amazon Jeff Bezos.