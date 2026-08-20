Ora anche il tradizionale rito della monetina con cui i capitano scelgono palla o campo prima del fischio d'inizio avrà la sua moneta ufficiale. Nasce infatti "Palla o campo", la moneta ufficiale della Lega Serie A, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzato dalla Zecca dello Stato. Riporta il pittogramma della Lega Calcio Serie A e verrà utilizzata per il sorteggio in ogni gara del massimo Campionato di calcio italiano ed entrerà nella Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

LA MONETA

Realizzata in argento, la moneta da 5 euro celebra il calcio e richiama i valori universali dello sport: talento e spirito di squadra. Sul dritto campeggia il pallone da calcio, emblema per eccellenza del gioco. La composizione è arricchita da una trama grafica che, attraverso la ripetizione del fischietto, richiama il momento del sorteggio, mentre lungo il bordo la parola “talento” è declinata in diversi dialetti italiani, a sottolineare come la passione per il calcio sia un patrimonio condiviso che attraversa l’intero Paese.

Il rovescio raffigura uno stadio, costruito attraverso una raffinata trama, quasi architettonica, che ne restituisce profondità e monumentalità. Al centro spicca il pittogramma colorato della Lega Calcio Serie A, circondato da ventidue puntini che rappresentano i calciatori delle due squadre al calcio d’inizio. Nel giro, la parola “squadra” compare in diverse espressioni dialettali italiane, evocando il senso di appartenenza, identità e condivisione che il calcio sa creare in ogni territorio.

LE DICHIARAZIONI

Luigi De Siervo, amministratoire delegato Lega serie A, ha dichiarato: "Ringrazio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Zecca dello Stato per aver voluto celebrare uno dei momenti più iconici del nostro calcio. La nuova moneta ufficiale, coniata appositamente dalla Zecca per il sorteggio tra i capitani prima del calcio d’inizio, valorizzerà il momento iniziale delle nostre partite, sancendo l’unione tra due assolute eccellenze italiane. Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Campionato, perché la moneta ufficiale della Serie A rappresenta un oggetto capace di legare il calcio e l’arte numismatica italiana attraverso le immagini e le parole incise sulla moneta, che raccontano l’identità e i valori del nostro Paese".

"Il lancio della monetina è uno dei gesti più riconoscibili del calcio: un istante di sospensione e di lealtà che precede ogni partita, dai campetti ai grandi stadi. Con questa intesa, la Zecca dello Stato mette la propria tradizione al servizio della Serie A, trasformando un rito antico in un piccolo capolavoro destinato a durare nel tempo" ha aggiunto Michele Sciscioli, Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.