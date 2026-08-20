La Gazzetta dello Sport sottolinea l'arrivo di Curtis Jones all'Inter, terzo giocatore inglese in poche settimane a vestire il nerazzurro dopo che, in 118 anni di storia, solo altri tre sudditi di sua maestà avevano fatto la stessa cosa.

I tre predecessori sono Gerry Hitchens, dall'Aston Villa nel 1961 e che segnò 18 reti nella prima stagione, per poi giocare solo 5 partite (con 1 gol) prima di andare al Torino. Divenne comunque campione d'Italia proprio quell'anno coi nerazzurri. Nel 1995 è la volta di Paul Ince, pagato 13,5 miliardi di lire al Manchestr United, perse una finale di Coppa Uefa e poi lasciò alla fine della seconda stagione per tornare in patria. Infine Ashley Young, nel gennaio 2020 acquistato per rafforzare la rosa di Conte: vinse il campionato e segnò a 35 anni e 318 giorni contro l'Udinese, allora il più "esperto" inglese a segno nella storia dei top 5 campionati europei.

"Nel conteggio - si legge sulla rosea - ci sarebbe pure un asterisco: tale Ben Greenhalgh che nel 2010, a 17 anni, vinse il reality Football's Next Star battendo oltre duemila concorrenti e si guadagnò un'esperienza nell'Inter del Triplete. Non giocò mai una partita ufficiale, ma potrà sempre mostrare agli amici una foto con Mou".