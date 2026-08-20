In attesa di capire su quale obiettivo fiondarsi per rinforzare l'attacco, dopo aver gettato la spugna sul fronte Julian Alvarez, il Barcellona ha annunciato di aver acquistato ufficialmente, a titolo definitivo, João Cancelo, giocatore che nelle scorsa stagione aveva già vestito la maglia blaugrana, arrivando in prestito dall'Al-Hilal nel mercato di gennaio. Il terzino portoghese ha firmato un contratto con i catalani fino al 30 giugno 2029.

"Nato il 27 maggio 1994, Cancelo ha iniziato la sua carriera in patria al Benfica, dove ha vinto campionato, Coppa di Spagna, Coppa di Lega e Supercoppa. Nell'estate del 2015 è passato al Valencia, dove ha collezionato 91 presenze prima di trasferirsi in Italia - si legge in calce all'annuncio del Barça -. Il terzino portoghese ha giocato per l'Inter (2017/18) e la Juventus (2018/19) in Italia, prima di approdare al Manchester City nell'estate del 2019. È rimasto nel club inglese per tre stagioni e mezzo, intervallate da due prestiti, uno al Bayern Monaco e l'altro al Barcellona".