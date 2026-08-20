Il Genoa continua a lavorare sul mercato alla ricerca di una punta che possa garantire fisicità, intensità e profondità, caratteristiche apprezzate da De Rossi. Il nome principale resta quello di Evan Ferguson, ma l’operazione con il Brighton presenta ancora alcuni nodi, soprattutto legati alle condizioni fisiche dell’attaccante irlandese, reduce da un intervento alla caviglia.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, tra i profili valutati dal club rossoblù c’è anche Lorenzo Lucca, avversario sabato al Ferraris con il Napoli. La pista resta complessa, ma potrebbe diventare più concreta verso la chiusura del mercato. Sondato anche Mehdi Taremi, reduce da 16 gol con l’Olympiacos: l’iraniano non è però in cima alle preferenze. Il Genoa oltre questi nomi, valuta inoltre Osmajic e Bentayeb, mentre proseguono le altre operazioni in entrata e uscita.