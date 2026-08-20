Comincerà da Coverciano la stagione della Nazionale italiana Under 16, che esordirà con un doppio test contro i pari età dell’Inghilterra, in programma martedì 25 (ore 18.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 27 agosto (ore 11), sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot, del Centro Tecnico Federale.

Il neo-tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali figurano due elementi che giocano oltremanica: il difensore Rubens Nebatumbu, che milita nel Leicester, in Inghilterra, e l’attaccante Lorenzo Sassetti, in forza al Dundee United, in Scozia. Gli Azzurrini si raduneranno domenica 23 agosto presso il CTF.

L’ELENCO DEI CONVOCATI: 

Portieri: Lorenzo Minicucci (Fiorentina), Samuele Spanò (Inter);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Bruno Savarese (Roma);
Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Christian Vigil Hidalgo (Milan), Lorenzo Vitali (Parma);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Maria Lima Ramalho (Bologna), Lorenzo Sassetti (Dundee United).

Sezione: Giovanili / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 17:57 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.