José Mourinho non ha messo becco sul mercato del Real Madrid, club che ha fatto delle aggiunte importanti in vista della prossima stagione ingaggiando gente del calibro di Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva.

"Io non ho chiesto nessuno - ha spiegato lo Special One parlando a 'El Chiringuito' -. Sono arrivato analizzando bene la rosa, essendo assolutamente consapevole di ciò che voglio. Analizzando le cose successe la scorsa stagione e che voi facevate arrivare a Lisbona (quando era allenatore del Benfica, ndr), ho voluto capire molte cose e comportarmi come se non sapessi nulla. Diomande? Trovare un esterno capace di saltare l’uomo, aggressivo e che possa giocare su entrambe le fasce non è facile. Non voglio analizzare se sia costato 80, 120... io dico solo: 'sì, lo voglio'".

