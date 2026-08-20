Non sarà oggi, giovedì 20 agosto 2026, il Curtis Jones-day. Secondo quanto risulta a Sportmediaset, infatti, il centrocampista inglese svolgerà le visite mediche per conto dell'Inter domani e non oggi, come era emerso nella serata di ieri. Nessun dubbio sul fatto che l'ormai ex giocatore del Liverpool vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione. I due club hanno trovato l'accordo a quota 30 milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus difficili da raggiungere, oltre al 10% sulla futura rivendita. Il giocatore inglese firmerà un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Curtis Jones firmerà domani il suo contratto con l’Inter.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 20, 2026