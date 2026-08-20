Matteo Politano, esterno del Napoli ed ex giocatore interista, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell'inizio di stagione in programma tra poche ore: "E' sempre bello in ritiro, col calore dei tifosi, ci hanno accompagnato e sono sempre stati vicini. Mancano pochi giorni, ci stiamo preparando al meglio, abbiamo subito una trasferta dura ma ci faremo trove pronti". Quali sono le sensazioni? Politano parla così: "Super-positive, abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, come l'anno scorso, abbiamo messo dentro anche questi due nuovi acquisti e c'è solo da prepararci al meglio, ascoltando il mister, e poi andare in campo per vincere le partite".