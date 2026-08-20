Negli scorsi giorni (per la precisione a inizio agosto) si era parlato di un sondaggio dell'Inter per Moussa Diaby. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Bayer Leverkusen è tornato a spingere per il giocatore dell'Al Ittihad. I tedeschi sono pronti a un investimento consistente per cercare di riportare Diaby in Bundeslinga. Sempre Sportitalia aveva riferito che il tecnico del club saudita vorrebbe trattenerlo, mentre la dirigenza è favorevole alla sua partenza: al momento c'è una spaccatura all'interno del club. Da vedere come si risolverà questo incastro.

Nel frattempo, secondo il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat il futuro del calciatore continua a essere al centro delle trattative in Europa. E nel frattempo quella di domani sarà la seconda assenza consecutiva: è stato escluso dai convocat per la gara di Coppa del Re contro l'Al-Najma.