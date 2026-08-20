Dopo qualche settimana dai fatti, emerge un nuovo buco nell'acqua di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, secondo quanto riporta The Athletic, aveva cercato nelle scorse settimane di organizzare un Mondiale U15 sul modello della Little League World Series di baseball. Per farlo aveva invitato gli investitori stranieri a presentare proporste per commercializzare il torneo. Il piano, però, è stato accantonato, da capire se momentaneamente o definitivamente. A guidare gli investimenti sarebbe stato il fondo di Joshua Kushner, Thrive Eternal. Kushner, fratello del genero di Trump, è anche iproprietario da pochi giorni dei Los Angeles Lakers.

Secondo Infantino, poi, la partita inaugurale doveva vedere in campo Israele e Palestina, gara che sarebbe stata simbolo di pace e fratellanza tramite lo sport. Il torneo avrebbe previsto 32 gruppi da sei o sette squadre, così da arrivare al totale di 211, il numero di federazioni affiliate alla FIFA. A sostenere l'investimento anche il proprietario del Chelsea Todd Boehly.