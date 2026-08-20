Il mercato dell'Inter potrebbe essere terminato con l'arrivo di Curtis Jones, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Questo in attesa di novità sul fronte Luis Henrique, dato in uscita ormai da qualche giorno ma che per il momento non ha ancora fatto le valige. E non solo.

"Se le valutazioni sulla tempistica dell’acquisto di Jones si sono concluse, sono in corso invece quelle sull’opportunità di aggiungere un’altra punta, o, più un generale, un giocatore offensivo con caratteristiche differenti, quindi che assicuri fantasia, imprevedibilità nell’uno contro uno. In Brasile accostano Gabriel Martinelli dell’Arsenal (ancora Premier!) ai nerazzurri. Tenuto conto che l’organico è già quantitativamente e qualitativamente di livello, è logico immaginare che la possibile novità sia inevitabilmente legata ad un’uscita tra centrocampo o attacco. Impossibile che si tratti di Lautaro, sempre al centro di rumors tra Argentina e Spagna in ottica Barcellona: è incedibile".