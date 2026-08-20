Uno studio di Brand Finance assegna all'Inter il titolo di "campione d'Italia" anche per quel che riguarda il valore del club. Vincere sul campo, evidentemente, ha effetti benefici anche dal punto di vista economico, come dimostrano i dati forniti oggi da La Gazzetta dello Sport.

"Valore del marchio, nello specifico - si legge sulla rosea -. È ciò che misura la società specializzata Brand Finance, che nel suo ultimo report assegna all'Inter una valutazione di 585 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all'anno scorso. Il Milan è secondo, a quota 514 milioni, in virtù di un incremento del 28%, il maggior tasso in assoluto (addirittura +236% dal 2021). La Juve scivola al terzo gradino del podio: 419 milioni, -17% su base annua, dopo il sesto posto in campionato e l'eliminazione nella fase a gironi della Champions. Va detto, però, che quello bianconero resta il marchio più forte, sebbene il vantaggio sulle rivali milanesi si sia assottigliato: 78,5 punti su 100, in base al Brand Strength Index, appena sopra Milan (78,4) e Inter (77,1)".

In compenso, permane l'ormai annoso problema dei distacchi abissali coi top d'Europa. "Il calcio italiano deve interrogarsi sul fatto che nessuna squadra tricolore sia presente tra le prime dieci d'Europa. In testa c'è il Real Madrid, con la stratosferica valutazione di 2,4 miliardi di euro: il suo marchio cresce del 25% e supera per la prima volta la soglia dei 2 miliardi, a cui si avvicina il Barcellona (1.973 milioni). Poi, attorno a quota 1,5 miliardi, troviamo l'Arsenal, il Bayern e il Psg. E appena sotto il Manchester City, il Liverpool e il Manchester United. Staccati il Chelsea e il Borussia Dortmund, che completano la top ten. L'Inter, prima italiana, è dodicesima in assoluto".