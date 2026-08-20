Domani, il Parma Femminile inaugura la sua stagione sfidando l'Inter Women per la prima giornata di Women's Cup. Un appuntamento che Giovanni Valenti, tecnico delle gialloblu, inquadra così ai canali ufficiali del club ducale: "Il primo mese di lavoro è stato positivo - le sue parole -. Siamo molto dispiaciuti per l’infortunio di Gina Chmielinski e le siamo tutti molto vicini. C’è grande emozione per l’esordio nella Women’s Cup: affrontiamo l’Inter, una squadra molto forte che ha disputato una prestagione di alto livello. Siamo curiosi di capire quale sarà il nostro impatto contro una formazione di Serie A e non vediamo l’ora di scendere in campo: vogliamo fare bene. Il nostro è un gruppo molto giovane, nel quale abbiamo inserito tante ragazze nuove che hanno portato mentalità e cultura del lavoro. Durante gli allenamenti vedo grande applicazione e intensità, sia dal punto di vista cognitivo sia da quello emotivo. In Women’s Cup scenderemo in campo per dare il massimo e provare a conquistare i tre punti. Non vediamo l’ora, inoltre, di abbracciare i nostri tifosi al Noce: ci hanno seguito anche durante le amichevoli estive e il loro supporto, sempre positivo, rappresenta qualcosa di speciale per noi".