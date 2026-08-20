Non c'è il mercato dietro l'assenza di Federico Chiesa ieri all'allenamento del Liverpool. Lo assicura a Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. L'esterno italiano ha saltato la seduta per quello che potrebbe essere un banale problema fisico, non c'è una ragione diversa da quanto risulta. Nessuna trattativa in corso dunque con club italiani o per una cessione all'estero per quanto riguarda il classe '97 italiano. Poi, questo non esclude che possa nascere qualcosa negli ultimi giorni di mercato.

Sezione: News / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 09:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.