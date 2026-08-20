Oggi, giovedì 20 agosto 2026, compie 63 anni Riccardo Ferri, storico difensore dell'Inter che dal 2022 ha assunto il ruolo di Club Manager dei nerazzurri. Una ricorrenza che la società nerazzurra ha voluto celebrare dedicandogli un messaggio d'auguri speciale: "Una vita con l'Inter, fatta di passione, carattere e un legame indissolubile con il Club: Riccardo Ferri è stato una colonna portante della difesa nerazzurra per tredici stagioni, in cui ha contribuito a scrivere pagine memorabili della storia interista - si legge -

Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Ferri ha esordito in prima squadra a diciotto anni dando il via a una lunga avventura con la maglia dell'Inter. Difensore centrale dotato di grande personalità, grinta e senso della posizione, ha collezionato 418 presenze tra il 1981 e il 1994. Anni in cui ha vissuto da protagonista trionfi indimenticabili come lo Scudetto dei Record nella stagione 1988/89, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994, legando in modo indissolubile il suo nome alla storia dell'Inter. Dal luglio 2022 ricopre il ruolo di Club Manager della Prima Squadra, portando avanti il suo legame con i colori nerazzurri.

Nato a Crema il 20 agosto 1963, oggi Riccardo Ferri compie 63 anni e riceve i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri!".