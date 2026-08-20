In Spagna sono sicuri: il Barcellona è tornato alla carica per Lautaro Martinez. Dopo aver incassato il no di Julian Alvarez, il club blaugrana avrebbe individuato nel capitano dell’Inter il nuovo obiettivo per l’attacco. Dalla Spagna e dall’Argentina si parla di un’offerta da 100 milioni di euro, mentre l’agente Alejandro Camano avrebbe già incontrato il direttore sportivo Deco a Madrid.

Inter inamovibile

Al momento, però, a Milano non sarebbe arrivata alcuna proposta ufficiale e non risultano conferme nemmeno su un eventuale sì di Lautaro, legato all’Inter fino al 2029. Come riportato da Tuttosport, l’argentino, che in passato era stato vicino proprio al Barcellona, ha più volte ribadito di voler chiudere la carriera in nerazzurro.

L’Inter, in caso di offerta, sarebbe orientata a considerare Lautaro incedibile, soprattutto a pochi giorni dall’inizio del campionato. Un’eventuale cessione per una cifra a tre zeri sarebbe stata più semplice da gestire a giugno o luglio, quando ci sarebbe stato tempo per individuare il sostituto. Ad agosto inoltrato, invece, l’operazione sarebbe molto più complicata.

Resta comunque una variabile delicata anche nei rapporti con la proprietà Oaktree: rifiutare 100 milioni per un giocatore prossimo ai 30 anni richiederebbe una motivazione forte. Per ora, però, Lautaro resta il simbolo dell’Inter e la volontà nerazzurra è chiara: non aprire alla sua cessione.