Il Bologna sta pensando a come rimpolpare il settore difensivo e tra i nomi presi in esame ce n'è anche uno di un fresco ex nerazzurro, arrivato a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno.

"Il Bologna ha pensato a Francesco Acerbi ma nel contempo ha lavorato silenziosamente sul profilo Nathan Gassama. Un nome svelato tre giorni fa, nome che è diventato prepotentemente d'attualità - ieri sera verso le 23 - perché alla fine dei conti il giocatore franco-maliano viene visto come un dividendo più che fattibile. A tal punto che il dopo-Lucumi potrebbe davvero essere lui. Quello di Francesco Acerbi era un nome non del tutto a sorpresa ma che avrebbe dato l'idea di un cambio di rotta: se è vero - come è vero - che fino all'altroieri il Bologna avrebbe voluto un centrale mancino non totalmente quotato per la titolarità con lo scopo di valorizzare gli investimenti fatti negli ultimi due anni (quindi Heggem, Helland e Vitik), è possibile che adesso abbia sterzato su un giocatore ricco di personalità, certamente navigato e che quindi potrebbe diventare più attore-titolare che spettatore? È una possibilità, appunto: e porta al nome di Acerbi. Ma il tutto al netto di ciò che succederà per l'attuale centrale difensivo del Baltik, Serie A russa: il Bologna lo ha seguito per mesi e ha intravisto in lui il centrale difensivo con piede sinistro di cui ha bisogno. A 5 milioni di euro, una cifra più che accessibile".