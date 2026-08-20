Il campo si intreccia inevitabilmente al mercato in questo periodo dell'anno. Non fa eccezione Inter-Monza, la gara che sabato sera segnerà l'esordio in campionato di queste due squadre. Due squadre che, oltre a trovarsi di fronte a San Siro tra due giorni, potrebbero anche sedersi allo stesso tavolo per parlare di due giocatori in particolare: Yanis Massolin e Kristjan Asllani. Due centrocampisti che sono considerati in esubero dai nerazzurri e che alcuni giornalisti che seguono la formazione brianzola segnalano come molto vicini al passaggio in biancorosso. Rumors che Ivan Juric si è ben guardato dal commentare nella conferenza stampa odierna: "Non parlo di giocatori che non sono nostri", ha tagliato corto il tecnico croato.

Curiosità: a proposito di mediana, il Monza si presenterà alla Scala del Calcio dopodomani in emergenza: mancheranno Matteo Pessina, Leonardo Colombo e Ebenezer Akinsanmiro, ex di turno, per una sindrome influenzale molto forte.