Intervistato da Il Messaggero, Davide Sozza si dichiara tranquillo rispetto alle intercettazioni uscite sui media nell'ambito delle indagini sugli arbitri condotte dalla Procura di Milano: "Sono dell’idea che 'male non fare, paura non avere'. Quando non dici niente di particolare e sei corretto, non devi avere ansia - ha detto il direttore di gara di Seregno - Non siamo condizionati da ciò che ci succede intorno, poi è chiaro che la situazione non fa piacere. Preparazione, professionalità e concentrazione per le gare vanno oltre a tutto. A noi che pensiamo al campo non interessa, pensiamo allenarci, prepararci e a fare bene le partite. Quel che succede fuori non ci riguarda".

Ha mai avuto la percezione di essere gradito o sgradito?

"Assolutamente no".

Se qualcuno dicesse che è gradito o sgradito?

"Non m’interesserebbe".

Cosa le dà più fastidio?

"Quando veniamo attaccati sulla nostra qualità, la prestazione e il rendimento".