Nuovo cambio di programma per Curtis Jones: fino a stamattina sembrava che il suo arrivo fosse stato spostato alla giornata di domani, invece secondo le ultime riportate da Fabrizio Romano i piani sono cambiati ancora con il suo arrivo a Milano previsto per la giornata di oggi. Le visite mediche invece restano fissate a domani, dovrebbero iniziare intorno alle ore 12, si tratterebbe quindi di un anticipo sul viaggio verso l'Italia circoscritto alla giornata di oggi (probabilmente anche in serata) per poi svolgere domani con calma tutta la trafila di visite e firme.