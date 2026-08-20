Alla vigilia di Parma-Inter Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Beatrice Merlo. Ex nerazzurra, da questa stagione è passata alla squadra emiliana dopo 8 anni all'Inter. Ecco le sue parole.

Merlo: "Affrontare l'Inter non è facile"

Merlo ha iniziato parlando dell'avvio di stagione a Parma: "Sarà una stagione completamente nuova con i tanti acquisti che abbiamo fatto. Punteremo a fare meglio dell'anno scorso e crescere, dimostrando quanto stiamo facendo e sistemando in allenamento e partita dopo partita".

Sulla sfida contro l'Inter ha detto: "Non mi aspettavo che a inizio stagione questa partita sarebbe arrivata così di botto. Però sono contenta, perché sono contenta di aver fatto questo cambio, sono felice, mi trovo molto bene. So che affrontare l'Inter è difficile, conosco le giocatrici e lo staff, sono una squadra di grande qualità. Però sono fiduciosa".