L'Inter Women si avvicina all'esordio ufficiale della stagione 2026/2027: dall'altra parte ci sarà il Parma, nella gara valida per la Women's Cup. Calcio d'inizio domani alle ore 20.30. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro David Sassarini alla vigilia della sfida.
Sassarini: "Abbiamo lavorato tanto e bene in preseason"
L'allenatore ha iniziato: "E' stata una preseason positiva, abbiamo lavorato tanto e anche bene. Abbiamo cercato di mettere dentro i nostri principi di gioco e le nostre idee. Nelle partite che abbiamo giocato l'abbiamo fatto vedere per larghi tratti". Proprio sulle amichevoli estive, giocate contro squadre internazionali, Sassarini ha spiegato: "Quando giochi partite importanti, di alta intensità e in stadi belli e pieni, come a Berlino e Newcastle, ti dà un termometro importante di quello che possiamo fare, delle avversarie e dell'intensità che va ad affrontare".
Il tecnico ha dovuto poi trovare la giusta amalgama tra i tanti nuovi arrivi e le giocatrici che erano già presenti a Milano: "Abbiamo cercato di partire dando un'idea comune e chiara su quello che dobbiamo fare nelle varie fasi della partita, senza cambiare e perseverando nella nostra idea". Sassarini si è detto soddisfatto della rosa: "Abbiamo qualità. Poi come è normale che sia è una squadra nuova e i dettagli vanno ancora migliorati". Infine, sulla gara contro il Parma ha concluso: "Ci arriviamo bene. Il Parma ha qualità, un allenatore bravo e propone gioco. Dovremo essere bravi a fare la nostra gara, cercando di provare a imporre il nostro gioco".
Le parole di Mister Sassarini prima di Parma-Inter ️ pic.twitter.com/ujs1voFjP4— Inter Women (@Inter_Women) August 20, 2026
Alessandro Savoldi
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