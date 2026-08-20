Diego Moreira, nuovo esterno del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero suonando la carica verso l'esordio in campionato in programma domenica sera contro il Monza: "Non è possibile raggiungere nessun obiettivo se non attraverso il lavoro di squadra. Darò tutto per i miei compagni in campo e in allenamento, cercando di far felici i nostri tifosi. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere", ha detto Moreira.