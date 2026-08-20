Cesare Prandelli non manca mai nelle sue analisi. Questa volta si è concentrato sulla prospettiva juventina e l'ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "I bianconeri restano distanti dall'Inter che negli anni è diventata una vera e propria corazzata, ma qualcosa potrebbe fare la differenza. Spalletti è stato messo al centro anche del processo decisionale sull'acquisto dei calciatori e questa è una differenza cruciale rispetto al passato, potrebbe rivelarsi la vera svolta per la Juventus. A Torino si sono resi conto che Luciano può rivelarsi il vero valore aggiunto, perchè ha un'enorme esperienza ed ha spesso intuizioni geniali", ha detto Prandelli.