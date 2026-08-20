Cesare Prandelli non manca mai nelle sue analisi. Questa volta si è concentrato sulla prospettiva juventina e l'ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "I bianconeri restano distanti dall'Inter che negli anni è diventata una vera e propria corazzata, ma qualcosa potrebbe fare la differenza. Spalletti è stato messo al centro anche del processo decisionale sull'acquisto dei calciatori e questa è una differenza cruciale rispetto al passato, potrebbe rivelarsi la vera svolta per la Juventus. A Torino si sono resi conto che Luciano può rivelarsi il vero valore aggiunto, perchè ha un'enorme esperienza ed ha spesso intuizioni geniali", ha detto Prandelli.

Sezione: Focus / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 20:37
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione