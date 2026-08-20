Curtis Jones sta per sbarcare nel mondo Inter. Con un contratto tutto nuovo pronto per essere firmato, a quasi 4 milioni di euro a stagione per cinque anni, secondo il Corriere dello Sport. Al Liverpool andranno 30 milioni più 5 di bonus. Per Chivu, un rafforzamento importante nella mediana, dopo tanto attendere. E una buona notizia sullo stato del giocatore.

"A differenza di Spence, Jones è allenato. Avrà probabilmente rallentato nell’ultima settimana, quando il suo trasferimento è diventato caldo, ma non avendo partecipato al Mondiale, ha cominciato e svolto l’intera preparazione con il Liverpool, partecipando anche alla tournée negli Usa. Si può prevedere, insomma, che possa essere a disposizione per la trasferta con il Cagliari, alla seconda giornata".

