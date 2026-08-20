Curtis Jones è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter nelle prossime ore. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno raggiunto nella giornata di ieri un’intesa verbale con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus, oltre a una possibile percentuale sulla futura rivendita.

Un lungo corteggiamento

La trattativa, iniziata a gennaio, si è sbloccata nelle ultime ore anche grazie alla volontà del centrocampista, che ha rifiutato il rinnovo con i Reds e altre proposte, spingendo il Liverpool ad abbassare le proprie richieste iniziali, ferme a 40 milioni.

Jones, fortemente voluto da Cristian Chivu e apprezzato dal direttore sportivo Piero Ausilio, aveva già dato il proprio assenso al trasferimento a Milano nei mesi scorsi. L’Inter ha deciso di chiudere l’operazione senza attendere eventuali cessioni.

Il 25enne inglese si prepara quindi a firmare un contratto di cinque anni, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.