Conferenza stampa in casa Monza questo pomeriggio: il tecnico Ivan Juric ha presentato la sfida di sabato contro l'Inter, prima di campionato. "Siamo in emergenza, sia a livello di squadra sia sul mercato, intanto dovremo adattare qualcuno. Non ci saranno Pessina, Akinsanmiro, Colombo, Touré, assenze pesanti. I ragazzi però stanno facendo benissimo dandomi grande disponibilità soprattutto i giovani. Affrontiamo la migliore squadra d'Italia, l'Inter è di un altro pianeta con un gioco codificato. Ai ragazzi posso solo dire di provare a divertirsi e non essere nervosi.

Con l'Avellino in Coppa abbiamo giocato bene, l'idea della squadra deve essere quella di giocare con intensità e con lo spirito giusto, poi dipende anche come troviamo la squadra che abbiamo di fronte. Dovremo provare ad aggredire l'Inter, personalmente non mi piace difendere e aspettare dietro, in questa partita potrebbe anche andare male ma ce ne saranno poi altre. I tifosi devono esserci vicini e salvarci insieme, deve cambiare completamente la mentalità tispetto al passato. Cutrone? Per me al momento è una seconda punta e la squadra ha bisogno dei suoi movimenti".

Su Massolin e Asllani, dati vicini: "Non parlo di giocatori che non sono nostri".