Il numero di maglia che Curtis Jones porterà sulle spalle all'Inter non sarà, salvo sorprese, lo stesso che aveva al Liverpool. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il 17 è di proprietà di Andy Diouf. A quel numero Jones è legato. Diciassette, infatti, era il numero della porta di casa dove è cresciuto.

Jones è nei Reds da quando aveva 9 anni. Adesso è un papà della piccola Giselle, insieme alla compagna Saffie. Viende da qualche stagione in cui è un po' "scolorito" e anche per questo lascia casa. A Liverpool è stato plasmato nell'U18 da Gerrard, idolo suo e di ogni ragazzino di Liverpool, ma già a 17 anni ha fatto l'esordio in FA Cup e un anno dopo ancora in Coppa segnò ad Anfiled contro l'Everton. A 19 anni è stato capitano. Eppure non è riuscito a ripercorrere le orme di Gerrard. Porta a Milano due Premier, due Coppe di Lega, una FA Cup, Mondiale per club e Community Shield in 228 presenze, con 22 gol. Con la nazionale ha invece vinto l'Europeo Under 21 nel 2023 ed esordito a fine 2024 contro la Grecia in Nations League (un gol in sei presenze). Ma senza continuità nel Liverpool, anche la nazionale si è allontanata.